Под Нижневартовском восстановлено движение поездов после столкновения грузовика и состава

Движение поездов восстановлено после столкновения грузовика и состава в Югре, передает РИА Новости.

Ранее в РЖД сообщали, что их-за ЧП два поезда дальнего следования задерживаются, пассажиры пригородного рейса добираются на автобусах.

"Аварийно-восстановительные работы завершены, движение поездов восстановлено", — говорится в сообщении.

Столкновение произошло на железнодорожном переезде в Нижневартовском районе. По данным МЧС, в поезде находился 271 пассажир. Они следовали в районный центр из Адлера. Пострадали 15 человек, из них трое — дети. Все пострадавшие находятся в больнице Нижневартовска.

В МЧС уточнили, что в ликвидации последствий ЧП участвуют 132 человека и 38 единиц техники.