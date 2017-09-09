После аварии под Нижневартовском задерживаются два поезда

Два поезда дальнего следования задерживаются, пассажиры пригородного рейса добираются на автобусах из-за сбоя движения после столкновения поезда и грузовика в Ханты-Мансийском автономном округе, передает РИА Новости сообщение РЖД.

"В результате происшествия задержаны поезда дальнего следования №101 Нижневартовск-Пенза и 107 Нижневартовск-Тюмень. Пассажиры пригородного поезда №7502 Ульт-Ягун – Нижневартовск отправлены в Нижневартовск автотранспортом", — говорится в сообщении.

Столкновение грузовика с поездом произошло в субботу утром на железнодорожном переезде в Нижневартовском районе. Источник в экстренных службах региона сообщал о 15 пострадавших, в том числе четырех детях. В региональном департаменте здравоохранения сообщили о 13 пострадавших.