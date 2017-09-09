Открыта горячая линия после столкновения грузовика и поезда под Нижневартовском

Главное управление МЧС РФ по Югре открыло горячую линию после столкновения поезда и грузовика, говорится в сообщении пресс-службы главка, передает РИА Новости.

"О ликвидации последствий столкновения пассажирского поезда и грузовика можно узнать по телефону "горячей линии" регионального управления МЧС России — 8 (3467) 397-777. Специалисты помогут уточнить информацию об оперативном событии либо подскажут, в какое учреждение можно обратиться с тем или иным вопросом", — сообщили в пресс-службе.

В главке добавили, что сейчас уточняются списки пострадавших, доставленных в больницы. С ними и их родственниками работают психологи МЧС России и социально-медицинских региональных служб.