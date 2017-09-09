Названы возможные причины столкновения грузовика с поездом в Югре

Рассматривается несколько причин столкновения грузовика с пассажирским поездом Адлер - Нижневартовск в Югре сообщается в официальной группе властей Нижневартовска во "ВКонтакте". Об этом сообщает «Интерфакс».

"Во избежание распространения слухов и непроверенных сведений вокруг ситуации со столкновением пассажирского поезда и грузовика публикуем официальную информацию", - говорится в сообщении. Рассматривается несколько причин столкновения: водитель уснул за рулем; у грузовика не сработала тормозная система.

В УМВД по ХМАО и Уральском следственном управлении на транспорте СКР агентству "Интерфакс" не смогли подтвердить или опровергнуть данную информацию.

"Идет проверка. Информацию пока не комментируем", - сообщили агентству в ведомствах.