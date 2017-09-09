Все-таки они развиваются. Доказана эволюция современного человека

Американские биологи из Колумбийского университета выяснили, что человек до сих пор эволюционирует, сообщает Lenta.ru. Оказалось, что за несколько десятилетий в результате естественного отбора снизилась частота генов, связанных со склонностью к курению и болезни Альцгеймера. Специалисты пришли к такому выводу на основе масштабных исследований, в которых приняли участие более 150 тысяч британцев. Статья опубликована в журнале PLOS Biology.

Ученые считают, что естественный отбор снизил частоту встречаемости вредной аллели CHRNA3 на один процент за 20 лет. Иными словами, за это время люди стали меньше курить. Риск смерти от болезни Альцгеймера, которая поражает людей в позднем возрасте, также уменьшился, поскольку люди начали заводить детей в 40-50 лет. Вредные аллели APOE исчезают со смертью больных, тогда как здоровые передают нормальные гены следующему поколению.