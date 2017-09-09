США собираются ужесточить санкции против КНДР

США намерены в понедельник вынести на голосование Совета Безопасности ООН проект резолюции об ужесточении санкций против КНДР, сообщает «Эхо Москвы». Это подтвердила постпред США при всемирной организации Ники Хейли.

В случае принятия документа, санкционный режим будет доведен до практически полноценной блокады КНДР, что вызывает у ряда стран, включая Россию, опасения относительно гуманитарных последствий подобных жестких мер.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что работа над документом ведется, но делать прогнозы о том, как он будет выглядеть, еще рано. Как указал российский министр, наряду с давлением на северокорейский режим также необходимо прилагать усилия в направлении политико-дипломатического урегулирования кризиса.