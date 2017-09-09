19 сентября для молодежи Югры проведут "пенсионный ликбез"

В единый всероссийский день пенсионной грамотности, запланированный на 19 сентября, будет дан старт пенсионному ликбезу для учащейся молодежи региона.

В этот день отделение ПФР по Ханты-Мансийскому автономному округу совместно с департаментом образования проведут презентацию учебника пенсионной грамотности и передадут его в учебные заведения.

Учебник предназначен для учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ, а также для студентов начальных и средних профессиональных учебных заведений по всей Югре. Специалисты ПФР до конца 2017 года будут проводить уроки в школах и ссузах Югры. Кроме того, для учащейся молодежи пройдут экскурсии в клиентских службах территориальных органов ПФР.