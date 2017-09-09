В ЮГУ пройдет отборочный чемпионат по стандартам WorldSkillsRussia

Югорский государственный университет 29-30 сентября проводит отборочный чемпионат по стандартам WorldSkillsRussia. Его победители примут участие в национальном межвузовском чемпионате, который состоится в конце ноября 2017 года.

В вузовском чемпионате WorldSkillsRussia будут представлены три компетенции: лабораторный химический анализ; программные решения для бизнеса; физическая культура и спорт.

По вопросам организации и участия в вузовском чемпионате необходимо обращаться к руководителю дирекции чемпионата, проректору по имущественному комплексу и дополнительному образованию Татьяне Костылевой: t_kostyleva@ugrasu.ru.