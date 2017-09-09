В России сегодня день тишины перед выборами

День тишины, когда запрещена любая агитация, в преддверии единого дня голосования, который охватит 82 субъекта страны, наступил в России в субботу, передает РИА Новости.

Запрет на агитацию за день до выборов вводится, чтобы избиратели могли в спокойной обстановке окончательно определиться с выбором, за кого проголосовать 10 сентября.

В этот день запрещена любая агитация и политическая реклама. Только агитационные печатные материалы, в том числе листовки и плакаты, могут оставаться на прежних местах, если они расположены не ближе 50 метров к избирательным участкам и при наличии выходных данных.

Голосование 10 сентября во всех регионах начнется в 8:00 по местному времени и продлится до 20:00. Выборы разного уровня пройдут в России в 82 из 85 регионов, в том числе в 16 субъектах будут выбраны главы, в шести предстоит избрать региональные парламенты. Напоминаем, что в Сургуте пройдут выборы депутата в Думу Югры от 10 одномандатного округа. Со списком участков и границами избирательного округа можно ознакомиться на сайте городской избирательной комиссии.