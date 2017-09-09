В Югре грузовик столкнулся с поездом

В Югре грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом, передает Lenta.ru.

В результате ДТП пострадали 10 человек, в том числе трое детей.

«Грузовой автомобиль, по предварительным данным, выехал на нерегулируемый переезд в нарушение правил дорожного движения и допустил столкновение с пассажирским поездом Нижневартовск — Адлер», — рассказал «Интерфаксу» источник в экстренных службах региона. Собеседник агентства добавил, что водитель автомобиля госпитализирован в тяжелом состоянии.

По данным ТАСС, поступившая первоначально информация о двух погибших не подтверждается.