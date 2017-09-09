Им все мало. Москва потратит на День города рекордную сумму

Москва потратит на День города рекордные 750 миллионов рублей, сообщает «Эхо Москвы». Траты, по сравнению с прошлым годом, выросли на 160 миллионов. Много денег было потрачено на декоративные инсталляции, фейерверки и разгон облаков. В столице пройдет более четырехсот мероприятий. Многие из них будут организованы в центре – в частности, на Тверской.

«Траты на проведение дня города вполне разумны и обоснованны», — считает глава Комиссии по культуре Мосгордумы Евгений Герасимов.

Одновременно с Днем города, 10 сентября, в столице будут проводиться муниципальные выборы. Московские власти в последнее время критикуют за то, что они мало уделяют внимания предстоящему событию. Мосгоризбирком только сегодня начал рассылку смс-сообщений о предстоящем голосовании.