Минобороны рассекретило потери советской армии во время Карибского кризиса

Минобороны России впервые опубликовало официальные данные о потерях среди советских граждан на Кубе во время острой фазы Карибского кризиса, передает «Газета.ру».

В Министерстве заявили, что публикация сведений приурочена к 55-летию со дня доставки на Кубу советских баллистических ракет в рамках секретной операции «Анадырь».

«Точное число потерь советских военнослужащих в ходе операции официально не публиковалось. По данным Минобороны, с 1 августа 1962 года по 16 августа 1964 года на Кубе погибли 64 советских гражданина», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что операция стала «ответной мерой» на размещение американских ракет в Турции и Италии, а также «на угрозы американского военного вторжения на Кубу».