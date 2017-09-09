Югра и «Газпром» подписали еще одно соглашение о сотрудничестве

Правительство Югры и компания "Газпром нефть" подписали дополнительное соглашение, которое предусматривает реализацию нацпроекта по созданию комплекса отечественных технологий и высокотехнологичного оборудования для разработки запасов баженовской свиты, сообщает РИА Новости.

Подписание соглашения состоялось после совещания в Ханты-Мансийске, посвященном реализации этого национального проекта. Участие в встрече приняли, в том числе, министр энергетики РФ Александр Новак, губернатор Югры Наталья Комарова, глава компании "Газпром нефть" Александр Дюков.

"В этой связи в рамках подписанного с "Газпром нефтью" соглашения придется направить достаточно серьезные усилия, чтобы эту линию запустить. Сегодня как раз обсуждался целый перечень инструментариев, которые целесообразно использовать для того, чтобы данный проект был жизнеспособным", — прокомментировала журналистам Комарова.

По словам президента компании "Газпром нефть" Александра Дюкова, извлекаемые запасы на баженовской свите могут достичь 5 миллиардов тонн нефти.