Жириновский попросил главу Следственного комитета отпустить Серебренникова из-под ареста

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский попросил главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина освободить режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста, сообщает РБК..



«Помещение под домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова вызвало большой общественный резонанс. По просьбе людей, хорошо знающих режиссера, обращаюсь к вам с предложением рассмотреть возможность ходатайствовать перед судом об изменении меры пресечения Серебренникова с домашнего ареста на подписку о невыезде», — говорится в письме Жириновского председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Ранее лидер ЛДПР в эфире «Эха Москвы» пообещал поддержать Серебренникова.



Серебренникова подозревают в организации хищения 68 млн руб., выделенных Минкультуры в 2011–2014 годах на реализацию театрального проекта «Платформа» на базе продюсерской компании «Седьмая студия». Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Серебренникова задержали 22 августа, на следующий день его отправили под домашний арест до 19 октября.