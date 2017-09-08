Из больницы выписаны еще двое пострадавших в сургутской резне

Еще двое сургутян, пострадавших в резне 19 августа, выписаны из больницы. Об этом в своем Facebook сообщил сегодня глава города Вадим Шувалов.

"Сургутяне, спешу поделиться хорошими новостями! Еще двоих пострадавших 19 августа выписали из больницы! Таким образом, в Травмцентре сейчас остается один пострадавший. Он находится в палате интенсивной терапии", - написал Шувалов.

Напомним, в центре Сургута 19 августа в результате действий человека, вооруженного ножом, пострадало 7 человек. По официальной версии, преступником был 19-летний Артур Гаджиев. До этого он устроил пожар в ТЦ «Северный» на улице Бажова. Гаджиев был застрелен полицейскими при задержании.