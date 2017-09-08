Игорь Сечин назвал "кретинизмом" публикацию разговора с Улюкаевым из-за "гостайны"

Глава "Роснефти" Игорь Сечин назвал "профессиональным кретинизмом" обнародование разговора с экс-министром Алексеем Улюкаевым. Об этом сообщает радиостанция "Эхо Москвы".

По словам Сечина, процесс над экс-министром экономического развития необходимо сделать закрытым. "Есть вещи, которые должны быть закрыты со всех сторон", — считает он. Сечин утверждает, что в обнародованной записи разговора с экс-министром экономического развития Алексеем Улюкаевым содержится гостайна. Правда, глава нефтяной компании не уточнил, о чем именно идет речь, но добавил, что там "есть то, что не относится лично" к нему.

Как напоминает издание, расшифровка была зачитана в суде во вторник. Из нее следует, что глава "Роснефти" передал Улюкаеву взятку в $2 млн и корзину с колбасой. Во время разговора собеседники говорили о неком "поручении", которое было выполнено. Прослушка велась оперативной группой ФСБ. Эксперты-лингвисты, как пишет Gazeta.ru, пришли к выводу, что Сечин и Улюкаев шифруют свой разговор, но понимают, о каком "поручении" идет речь.