Боец ММА Джефф Монсон будет разводить медведей под Тюменью

Известный боец смешанных единоборств ММА Джефф Монсон займется разведением медведей в Тюменском районе. Об этом пишут несколько местных СМИ.

Сообщается, что он получил три гектара земли в подарок от своего тюменского друга. Новая ферма по разведению медведей откроется около деревни Паренкина Тюменского района. О сроках реализации своеобразного инвестпроекта пока ничего не говорится.

Напомним, что в марте 2013 года Джефф Монсон заявил, что готов сменить гражданство США на гражданство России. 22 декабря 2015 года он получил российский паспорт.