Facebook в тестовом режиме запустил запустил собственный аналог Tinder

Социальная сеть Facebook тестирует функцию, с помощью которой пользователи, находящиеся друг у друга в друзьях, могут встретиться в реальной жизни. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на журналиста издания Motherboard.

Судя по описанию корреспондента, новая функция работает следующим образом: соцсеть предлагает выделить из списка друзей, с кем хотелось бы увидеться. Общение начнется только в том случае, если выбор окажется взаимным, до этого любые ответы являются приватными.

Беседа по обоюдному согласию напоминает основную функцию сервиса для онлайн-знакомств Tinder. Сам Facebook называет нововведение "новым способом встретиться".

В Facebook изданию сообщили, что сервис пока работает в тестовом режиме. В данный момент он доступен пользователям в некоторых частях Торонто и Новой Зеландии, уточняет РБК.