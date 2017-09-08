Ford отзывает из России 20,8 тыс. машин Kuga

ООО «Форд Соллерс Холдинг», являющееся официальным представителем Ford на российском рынке, заявляет от отзыве 20 864 автомобилей марки Ford Kuga.

Как сообщает Росстандарт, отзыву подлежат 1 059 автомобилей, реализованных с 25 сентября 2016 г. по 30 июня 2017 г. Причиной отзыва является неисправность партии инициаторов подушек безопасности. На машинах будет произведена их замена.

Кроме того, компания отзывает 19 805 автомобилей, реализованных с 21 марта 2013 г. по 1 декабря 2015 г., на которых обнаружен дефект конструкции нижней отделки средней стойки. В случае столкновения, когда срабатывает пиротехнический преднатяжитель ремня безопасности переднего сиденья, изоляционный материал на внутренней поверхности отделки может оказаться под воздействием высокой температуры и загореться, поясняет ведомство.

Дефект будет устранен путем доработки (уменьшения длины) изоляционного материала на отделке обеих средних стоек.