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Югорские товары возможно будут продаваться под брендом «Сделано на Урале»

Не исключено, что югорские товары будут продаваться под единым брендом «Сделано на Урале». О необходимости его создания заявил полномочный представитель президента России в УФО Игорь Холманских, выступая на заседании окружного Совета по экономической политике, который прошел сегодня в Тюмени.

По словам полпреда, в современных экономических реалиях мало произвести продукцию, нужно еще ее успешно реализовать. «Я разделяю стремление каждого региона УрФО позиционировать свою продукцию, выделять ее конкурентные преимущества. Однако за пределами округа не все потребители имеют представление о месте происхождения товара», – заметил он.

«Предлагаю рассмотреть возможность создания единого бренда «Сделано на Урале». Уверен, что это не будет мешать наличию на товаре и региональных брендов, таких как «Покупаем тюменское» или «Зауральское качество», – подчеркнул Холманских.


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Сегодня в 17:49, просмотров: 106, комментариев: 3


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 19:53
Почему всякий чиновник считает себя разбирающимся во всех вопросах? Это же чистый маркетинг и маркетологам решать, какие бренды будут узнаваемыми.
Сергей Б Моби
не нравится
Сегодня в 19:57
А чиновники, это кто по-вашему?
Швондер
не нравится
Сегодня в 20:30
Ой да воспадя. Югорские товары. Наностельки и наноморс. Хорошо заклеймят чтоб народ знал что не следует покупать

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