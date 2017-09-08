Югорские товары возможно будут продаваться под брендом «Сделано на Урале»

Не исключено, что югорские товары будут продаваться под единым брендом «Сделано на Урале». О необходимости его создания заявил полномочный представитель президента России в УФО Игорь Холманских, выступая на заседании окружного Совета по экономической политике, который прошел сегодня в Тюмени.

По словам полпреда, в современных экономических реалиях мало произвести продукцию, нужно еще ее успешно реализовать. «Я разделяю стремление каждого региона УрФО позиционировать свою продукцию, выделять ее конкурентные преимущества. Однако за пределами округа не все потребители имеют представление о месте происхождения товара», – заметил он.

«Предлагаю рассмотреть возможность создания единого бренда «Сделано на Урале». Уверен, что это не будет мешать наличию на товаре и региональных брендов, таких как «Покупаем тюменское» или «Зауральское качество», – подчеркнул Холманских.