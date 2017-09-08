14% акций "Роснефти" достанется китайцам

Международный консорциум, купивший в декабре 2016 года долю в «Роснефти», перепродаст 14,16 процента компании китайской CEFC China Energy Company. Об этом сообщает «Медуза».

Акции будут проданы по средней цене за последний месяц с премией (надбавкой) около 16 процентов. Bloomberg оценивает стоимость пакета в 8,9 миллиарда долларов. После завершения сделки у Glencore останется 0,5 процента акций «Роснефти», а у его партнера Катарского суверенного фонда (QIA) — 4,7 процента.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин объяснил, что китайской CEFC продана та часть акций, которая была изначально куплена консорциумом в кредит. «В последнее время волатильность на финансовых рынках привела к серьезной девальвации доллара по отношению к евро, и расходы на обслуживание этого кредита стали достаточно серьезными», — приводит его слова «Интерфакс».

Международный консорциум купил 19,5 процента «Роснефти» в декабре 2016 года за более чем 10 миллиардов евро. Через несколько месяцев стало известно, что кредитовавший сделку банк Intesa Sanpaolo хотел разделить нагрузку, но другие банки отказались в этом участвовать.