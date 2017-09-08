Госавтоинспекция Югры предупреждает автомобилистов об осенних туманах

Управление Госавтоинспекции Югры обращает внимание водителей, что осенью в утреннее и вечернее время на дорогах округа появляется туман.

Основной вид ДТП в условиях плохой видимости – наезд на неподвижное препятствие или же движущееся транспортное средство, пешеходов, велосипедистов и гужевой транспорт, напоминает ведомство. Именно поэтому, главное условие безопасного движения в тумане – значительное снижение скорости движения.

Непредсказуемость тумана заключается в том, что искажается расстояние до объекта, а также информация о том, движется он или находится в неподвижном состоянии. Госавтоинспекция рекомендует: попав в туман, включите габаритные огни и противотуманные фары, так как в этой ситуации, как и во многих других, главное – обозначить свое присутствие на дороге, чтобы водители двигающихся позади транспортных средств могли вас видеть и соизмерять дистанцию.

Во время движения в тумане нельзя никого обгонять, необходимо держать дистанцию, держаться правой стороны, ориентируясь по линиям дорожной разметки, если они видны, или по краю дороги. Можно и даже нужно использовать звуковые сигналы, отвечать на сигналы других водителей, т.к. иногда, в очень густом тумане ориентирование по звуку может оказаться спасением. Если с правой стороны возникло препятствие в виде стоящего автомобиля, его нужно объехать слева, обязательно убедившись в отсутствии помех слева, сзади и спереди.

Если туман настолько густой, что ничего не видно, необходимо остановиться у обочины, включить аварийную сигнализацию и габаритные огни. И продолжить движение, когда погода немного прояснится.