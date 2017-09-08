В Тюмени из окна выпал человек. Это уже 13-й случай с начала июня

Накануне вечером из дома, расположенного на улице Малыгина, 90, выпал мужчина. 35-летний тюменец разбился насмерть. Тело обнаружили соседи мужчины.

Как сообщили в пресс-службе станции скорой помощи, вызов к ним поступил в 21.22. Бригада приехала на место через 8 минут. Но помочь пострадавшему уже было нельзя: врачи констатировали смерть в результате падения с высоты.

Полиция подтверждает, что мужчина выпал из окна своей квартиры, расположенной на 15 этаже. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Проверку случая падения проводят в региональном следственном управлении.

По подсчетам интернет-газеты «Вслух.ру», с начала лета из тюменских окон выпали 13 человек, 9 из них умерли, остальные чудом остались живы.