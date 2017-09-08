В Югре проходит конкурс молодых изобретателей

В Югре объявлено о начале муниципального этапа конкурса «Молодой изобретатель», который ежегодно проводится на базе Технопарка высоких технологий. В 2013-2016 годах в нем приняли участие со своими инновационными проектами около 80 школьников округа.

Участие в конкурсе помогает юным изобретателям поверить в себя, стимулирует ребят к дальнейшему творчеству и может стать определяющим фактором при выборе профессии.

Конкурс проводится по трём номинациям:

1. Лучший инновационный проект.

2. Лучший инновационный продукт.

3. Лучшая инновационная идея. К участию в окружном этапе конкурса приглашаются победители его муниципальных этапов.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Технопарка по адресу http://www.tp86.ru/.