​Сургут принял XVI форум публичных библиотек России «Библиокараван – 2017»

7 сентября Сургут принял у себя всероссийский профессиональный форум «Библиокараван», собрав в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина представителей библиотек, специалистов по детскому чтению и издателей — всего 52 участника из Москвы, Казани, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Красноярска, Свердловской, Владимирской, Нижегородской областей, Ханты-Мансийского и Ненецкого автономного округа.

В течение дня сотрудники Централизованной библиотечной системы Сургута знакомили коллег с работой библиотек, делились своими идеями и опытом в области игрофикации библиотечной деятельности, представляли практику работы по управлению персоналом.

Участников приветствовали Владимир Петрович Фризен — председатель комитета культуры и туризма Администрации г. Сургута и Надежда Васильевна Жукова — директор Централизованной библиотечной системы г. Сургута.

Яна Борисовна Юркевич, заместитель директора по библиотечной деятельности, кратко охарактеризовала современное состояние библиотек и достигнутые результаты работы, рассказала о том, какие ценности в работе традиционной библиотеки не теряют своей актуальности десятки лет и лежат в основе современных подходов к формированию фонда и библиотечному обслуживанию, развитию материально- технической базы и управлению персоналом. Экскурс в историю был сделан с помощью плакатов советского времени.

Алла Геннадьевна Дарутина, заместитель директора по информационным технологиям, рассказала о том, в каком направлении развиваются компьютерные и сетевые технологии в библиотеках, и какие игровые формы мероприятий с их использованием прижились в библиотеках. Большую популярность приобрели QR- квесты. Был представлен один из последних — «Среда обитания», посвящённый экологии.

«Библиотека готова к переменам!» — таков был девиз выступления Светланы Геннадьевны Кузнецовой, заместителя директора по социокультурной деятельности и работе с детьми. Прозвучали важные принципы и векторы движения: «мы меняемся вместе с обществом, и общество меняется вместе с нами», «успешный проект – нужный проект», «посещение библиотеки повышает самооценку читателя и привносит в его жизнь радость, доставляет удовольствие», «тишине тоже есть место в библиотеке!», «ты навсегда в ответе за всех, кого приручил», «открыто общайся с читателем, будь искренен».





Практические наработки использования игровой деятельности в работе с детьми и молодежью представила Татьяна Владимировна Кобелева, заведующий Центральной городской библиотекой им. А.С. Пушкина. Она отметила важную тенденцию в проведении библиотечных мероприятий — переход на диалоговые формы, интерактив, вовлечение в действие: «Мы идём на контакт и открыты для общения, нам хочется, чтобы «пользователи» и «читатели» стали «друзьями библиотеки!». Самые разнообразные игровые формы представила Центральная детская библиотека и её руководитель Евгения Владимировна Елалова. Особенное впечатление на участников произвёл библиотечный робот Элби, уже ставший активным помощником библиотекарей во всех масштабных и значимых мероприятиях.

На использование в работе подходов с вовлечением в действие был ориентирован обучающий семинар «Интерактивность как фактор эффективности библиотечной образовательной программы (практики)». Провела его Екатерина Андреевна Асонова, заведующий лабораторией социокультурных образовательных практик Института системных проектов Московского государственного педагогического университета, к.п.н. Разговор шел об эффективности игровых программ, о подходах и принципах подготовки, видах интерактивности, слагаемых успеха.





Отдельный блок программы форума был посвящён кадровой политике и работе с персоналом. Заведующий отделом библиотечных технологий и методической деятельности Светлана Александровна Тесленко рассказала о подходах, применяемых к развитию профессиональных компетенций и обучению сотрудников библиотек, вовлечению их в принятие стратегических решений с помощью деловых игр (например, по выработке миссии и принципов работы, созданию корпоративных сайтов). На практическом занятии «Работа с персоналом: практика и интерактив» Любови Владимировны Перловой, ведущего психолога отдела библиотечных технологий и методической деятельности суругтской ЦБС, регионального представителя Общероссийской психотерапевтической лиги в Сургуте, был сделан акцент на теме психологического сопровождения в период адаптации новых работников к корпоративной культуре организации, затронута тема профессиональных ценностей, представлены игровые методы работы с персоналом.

Финальным мероприятием профессиональной программы форума стал тренинг в формате авторского киноклуба «Смотри и учись», который провёл бизнес-тренер, специалист по развитию и обучению Константин Бороздин. Такой формат уже давно используется в Сургуте в качестве обучающего мероприятия для персонала организаций, а с начала 2017 года киноклуб проводится в 1 раз в месяц в рамках партнёрства с Центральной городской библиотекой для всех желающих продуктивно провести свободное время. День, проведенный в Сургуте, был насыщен общением, обменом мнениями и впечатлениями. Вечером Библиокараван двинулся дальше, к финальной части своего маршрута — в гости к коллегам из г. Нижневартовска.