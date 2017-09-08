Количество беженцев рохинджа из штата Ракхайн достигло 270 тыс. человек.

После вспышки насилия 25 августа в штате Ракхайн, сбежало около 270 тыс. беженцев-рохинджа в Бангладеш из Мьянмы, сообщает «ТАСС» со ссылкой на официального представителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Данья Аслам Хан.

«За последние две недели, по оценкам, 270 тыс. беженцев-рохинджа прибыли в Бангладеш в поисках безопасности», – отметила она, напомнив, что «рохинджа – это не имеющее гражданства мусульманское меньшинство, которое на протяжении десятилетий сталкивалось с дискриминацией и крайней нищетой»

«В условиях резкого роста числа беженцев, бегущих от насилия в северном штате Ракхайн в Мьянме, УВКБ призывает к срочным действиям для решения глубинных причин недавней вспышки насилия, чтобы людям не приходилось больше бежать, и они могли вернуться домой в безопасных и достойных условиях», - сказала официальный представитель.

Также она отмечает, что уже необходимы «новые территории и убежища». Так как два лагеря беженцев в Кокс-Базаре переполнены.

Ранее siapress.ru сообщил, что количество беженцев рохинджа из штата Ракхайн на западе Мьянмы стремительно растет и составлял 90 тысчеловек.