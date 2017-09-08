Няганская детская поликлиника принимает новых врачей

В Няганской городской детской поликлиника появилось 12 новых специалистов, 6 врачей и 6 специалистов среднего медицинского персонала пришли в коллектив за неполные два последних летних месяца.

Штатное «подкрепление» получили врач-офтальмолог, врач-отоларинголог, врач-дерматолог. К своим обязанностям приступили два педиатра и врач клинической лаборатории. Отделение неотложной медицинской помощи полностью сформировано из трех новеньких: старшего фельдшера и двух медицинских сестер. Также пополнились ряды сотрудников педиатрической службы, клинико-диагностической лаборатории, консультативно-диагностического отделения. Согласно приказу департамента здравоохранения Югры, двоим из приезжих сотрудников будут выплачены «подъемные» в один миллион рублей.

«Наша усиленная работа по привлечению специалистов на вакантные места увенчалась успехом. И мы этому факту очень рады, – говорит Александр Грейлих, главный врач поликлиники. - С началом нового учебного года мы приступаем к проведению очередного этапа диспансеризации школьников, и трудоустройство трех врачей значительно снизит нагрузку на задействованных в диспансеризации специалистов».

В ближайшем будущем планируется прием на работу еще двух врачей.