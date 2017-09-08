Представитель МИД заявляет, что политика США в отношении России вызывает вопросы

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что политика США в отношении России вызывает вопросы, сообщает «ТАСС».

«Есть законодатели, Госдеп, силовые структуры, есть администрация президента [Дональда] Трампа, и везде мы либо слышим различные заявления, либо видим различные действия», - отметила дипломат. По ее словам, у России возникает вопрос, «есть ли в США единая повестка в отношении России?»

«По линии Госдепа мы слышим только одно – «мы хотим нормализовать отношения с РФ», – подчеркнула Захарова. – Но на практике мы видим принятие новых санкционных законов, продление старых, и действия, которые характеризуют абсолютную деградацию отношений».