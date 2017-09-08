На Солнце произошла еще одна мощная вспышка

На Солнце в 11 часов по московскому времени произошла новая сильнейшая вспышка, сообщает Lenta.ru. Это уже третий мощный взрыв за последние три дня, которому присвоен высший класс активности — X.

Ученые сообщают, что на Земле происходит магнитная буря, сила которой достигает четырех баллов по пятибалльной шкале, что превышает предсказанные значения. В Канаде, которая на данный момент находится на ночной стороне Земли, наблюдаются сильные полярные сияния.

Серия солнечных вспышек началась 4 сентября. Сначала наблюдались пять слабых выбросов энергии класса М, а 6 сентября последовал взрыв на поверхности Солнца, который оказался крупнейшим за последние 12 лет. 7 сентября произошла вторая мощная вспышка, которая была отнесена к классу X.