Министр транспорта Максим Соколов прокомментировал отмену транспортного налога

Министр транспорта России Максим Соколов заявил, что замена транспортного налога на экологический сбор действительно обсуждается, однако только на уровне экспертов, сообщают «Ведомости».

«На экспертном уровне они (эти предложения) обсуждаются, позиция Минтранса пока не сформирована, и мы пока не предлагали соответственно правительству и заинтересованным ведомствам или субъектам рассмотреть этот вопрос. Все-таки это вопрос не только транспортной, но и налоговой политики, – подчеркнул министр. – Потому что транспортный налог зачисляется в бюджеты субъектов и является источником для формирования региональных бюджетов».

Однако Минфин не планирует отменить транспортный налог, об этом заявил замминистра финансов Илья Трунин.