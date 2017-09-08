Михалков подтвердил свое намерение выйти из состава Попечительского совета Фонда кино

Режиссер Никита Михалков заявил, что намерен выйти из состава Попечительского совета Фонда кино, сообщает «РБК».

«Я подтверждаю свое решение о выходе из Попечительского совета Фонда кино. Что касается письменного заявления, то оно направлено», — заявил он.

Стоит отметить, собеседник РБК заявил, что Михалков из совета еще не вышел, и заявления подобного от него не поступало. «Заявление он должен написать в попечительский совет Фонда кино, а мы, рассмотрев его, принять решение. Может он [Никита Михалков], конечно, и написал заявление, но у нас его пока нет», — добавил тогда источник.