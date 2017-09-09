Участники "Кросса наций" в Мегионе побегут по ул. Нефтяников

В Мегионе идет активная подготовка к массовому забегу в рамках всероссийского дня бега «Кросс нации - 2017». По информации организаторов, местом проведения станет улица Нефтяников.

Как и в прошлом году, дошколятам предстоит преодолеть дистанцию в 150 метров, учащимся младших классов – 500 метров, спортсменам старшей возрастной группы – 1000 метров. Протяжённость дистанции для массового забега также - один километр.

Регистрация участников начнётся в 9:00 в зале заседаний администрации города. Открытие состязаний запланировано на 10:30.

Заявки на участие в соревнованиях можно подать заранее по адресу: Мегион, ул.Советская 1, МБУ «Спорт-Альтаир», телефон: 2-42-52.