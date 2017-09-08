Минобороны РФ сообщило об уничтожении у Дейр-эз-Зора «министра войны» ИГ

В результате авиаудара российских ВКС в районе города Дейр-эз-Зор, было уничтожено около 40 боевиков запрещенной террористической организации «Исламское государство», сообщают «Ведомости».

Отмечается, что среди них были убиты четыре ключевых полевых командира, в том числе оказался «министр войны» ИГ Гулмурод Халимов, заявили в ведомстве. «По подтвержденным сведениям, среди уничтоженных боевиков — четыре влиятельных полевых командира, включая амира Дейр-эз-Зора Абу Мухаммад Аш-Шимали, отвечающего за финансы и переброску завербованных новобранцев на тренировочные базы ИГ», — сказали в Минобороны.