Четверть жителей «тюменской матрешки» ощущают на себе угрозу увольнения

Согласно данным HeadHunter жители «тюменской матрешки» боятся увольнений и считают, что на сегодняшний день найти достойную работу очень сложно, сообщает «РБК» со ссылкой на опрос, среди 3 тыс. пользователей сайта HeadHunterв Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

По данным HeadHunter, 24 процента работников Тюменской области и Югры ощущают на себе угрозу увольнения (в предыдущем году 29 и 27 процентов соответственно). На Ямале переживают из-за увольненья 23 процента опрощенных (в 2016 году – около 26 процентов).

Стоит отметить, что меньше всего сокращений ожидают сотрудники IT-сферы; персонал, занятый в туристическом и гостиничном бизнесе. А более нестабильную ситуацию ощущают сотрудники банковской сферы.