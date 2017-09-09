В Ханты-Мансийске открылась выставка, посвященная 435-летию города

Выставка «Ханты-Мансийск в пейзажах из коллекции музея природы и человека», посвященная 435-летию города, открылась в окружной столице. На ней представлены живописные работы, созданные художниками Югры в разные годы.

Как сообщают организаторы, благодаря экспозиции, югорчанам представится уникальная возможность совершить путешествие по Ханты-Мансийску и его окрестностям, познакомиться с видами города и его достопримечательностями.

Всего на выставке более 50 картин, среди которых: гравюра «Вид Самаровского яма с Иртыша», первые изображения маслом села Самарово и Ханты-Мансийска, разнообразные пейзажи, а также улицы и здания Ханты-Мансийска.

Выставка будет работать до 1 октября.