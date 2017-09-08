​В России нашли возможность лечить онкологические заболевания

Глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба, заявил, что в России параллельно с США нашли возможность лечить онкологические заболевания, сообщает «ТАСС».

Уйба сообщил, что лечение будет происходить с помощью клеток, взятых у самого пациента. Агентство разрабатывает персонализированные препараты для борьбы с раком. Он отметил, что ранее американские ученые объявили, что некоторые лимфоциты могут избирательно уничтожать растущие раковые клетки, поэтому их типируют, выращивают колонию, а потом вводят ее пациенту.

«У нас, кстати, такая платформа создана параллельно с американцами. Просто они об этом объявили, мы об этом не объявляем. Но двигаемся в том же направлении и нисколько не отстаем, а идем точно так же. Мы создали такую модель на животных и точно так же получили результаты», – сказал собеседник агентства.