В Ханты-Мансийске покажут грибы

В Ханты-Мансийске 8-10 сентября пройдет «Грибной фестиваль». Как и в предыдущие годы, главным событием фестиваля станет открытие выставки «Мир грибов: осенние краски», на которой специалисты представят живые грибы – как известные, так и не очень, с научным определением и описанием, с рассказом об их особенностях и практическом применении.

Кроме того, в рамках фестиваля запланирован ряд познавательных мероприятий: интерактивные выставки, научные площадки, творческие мастерские, экскурсии и многое другое. Также на фестивале будет подведен итог фотоконкурса «Грибной мир» и пройдет награждение победителей памятными призами.

Мероприятие состоится 8 – 10 сентября 2017 года по адресу:

г. Ханты-Мансийск, ул. Мира 11, БУ «Музей Природы и Человека».