Россияне рассказали, что им больше всего не нравится в Москве

Из очередного опроса ВЦИОМ выяснилось, что отталкивает Россиян от Москвы, сообщает «РБК».

Так по данным ВЦИОМ, наименее привлекательная черта Москвы это экологическая обстановка (78 процентов респондентов считают, что в других регионах страны соответствующие условия лучше). Вторым таким фактором стали жилищные проблемы, отметили 52 процента отвечающих. Третий отталкивающий фактор – безопасность жизни (42 процента).

Также социологи поинтересовались, с чем у жителей России ассоциируется столица. У большинства опрошенных Москва вызывает нейтральные ассоциации. 31 процент россиян ответили, что первое, что им приходит в голову при упоминании Москвы, – это слово «Столица». 13 процентов ответили, что Москва ассоциируется с «Красной площадью» и практически столько же (12 процентов) – с «Кремлем».