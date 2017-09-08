В Югре электронные дневники могут объединить в муниципальные серверы

В округе обсуждается создание единого сервера «Электронный дневник». Об этом стало известно после совещания руководителей подразделений IT-технологий муниципалитетов Югры. На повестке были темы по развитию электронного правительства в округе, распространение отечественного программного обеспечения в органах госвласти и создание единого сервера «Электронный дневник».

Директор департамента информационных технологий Югры Павел Ципорин подробнее рассказал о том, что сегодня в центре внимания специалистов:

«Сейчас мы провели работу по установлению нашего офисного программного обеспечения, основанного на открытых технологиях. Мы отходим от Microsoft Office, постепенно ПО замещается на отечественное. Что касается операционных систем, то в эти дни проводится тестирование нескольких систем от различных российских производителей. В 2018-ом году ими планируем заменить привычное ПО от Windows. 100% замещение планируется к 2020-му году».

Кроме того, сейчас обсуждается создание единого сервера для оказания услуги «Электронный дневник». Сейчас дневники ведутся на серверах школ, планируется, что их объединят в муниципальные серверы. Таким образом, у каждого муниципального образования будет свой отдельный сервер со всеми дневниками, это должно снизить количество сбоев в работе системы.