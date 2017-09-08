Минобороны РФ приняло решение о сокращении количества утилизируемой советской техники

Министерство обороны РФ отказались утилизировать часть предназначенной для этого советской техники в пользу модернизации, об этом заявил начальник Главного автобронетанкового управления ведомства генерал-лейтенант Александр Шевченко, сообщает «Meduza».
Шевченко пояснил, что программа промышленной утилизации предполагала переработку предполагала утилизацию до 2020 года около 10 тысяч единиц техники и вооружения, однако этот объем сократили до 4 тысяч единиц.
Решение пересмотреть программу приняли «в связи с изменением международной обстановки, увеличением боевой подготовки Вооруженных сил РФ, возросшей степенью патриотизма граждан РФ, а также с появлением новых технических и технологических решений по глубокой модернизации устаревшей техники и превращении ее в современные образцы».
Ранее было отмечено, что у этой техники нет «перспектив дальнейшего применения».
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