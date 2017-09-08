Перед Днем предотвращения самоубийств психологи Сургута напоминают – в городе работает «Телефон доверия»

10 сентября во всем мире будет отмечаться День предотвращения самоубийств. В преддверии этой даты специалисты Сургутской клинической психоневрологической больницы напоминают о том, что в учреждении работает телефон доверия. Каждый житель города, находящийся в трудной жизненной ситуации, может получить квалифицированную помощь медиков, позвонив по номеру 25-99-09. Также в Югре работает единая социальная психологическая служба «Телефон доверия»: 8-800-101-12-12, 8-800-101-12-00 и единая служба «Детский телефон доверия»: 8-800-200-01-22. Анонимность звонков гарантируется. Если трудно, просто позвоните.