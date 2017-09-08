США отказываются от политики «око за око»

Представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что США намерены улучшить отношения с Россией, которые сейчас находятся на предельно низком уровне и отказаться от политики «око за око» в отношениях с Россией, сообщает «РБК»

«Я не хочу спекулировать на каких-либо потенциальных действиях России», – заявила она в ответ на вопрос о потенциальной реакции Москвы на закрытие генконсульств. «Мы уже некоторое время говорили о том, как наши отношения с Россией находятся на низком уровне. Мы хотели бы, чтобы эти отношения улучшались. Мы не хотим продолжать эту практику дипломатического «око за око», – приводятся ее словам в опубликованной на сайте Госдепа стенограмме.

Нойерт отметила положительного примера сотрудничества России и США – прекращение огня в Сирии. Хотя ему всего шесть недель, «мы довольны этим», отметила представитель Госдепа.