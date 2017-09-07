На Дальневосточном экономическом форуме подписали соглашений на 2,5 трлн рублей

На проходящем во Владивостоке Дальневосточном экономическом форуме было подписано почти 220 соглашений на общую сумму 2,5 триллионов рублей, передает «Ведомости».

«Заключено 217 соглашений на сумму порядка 2,5 триллионов рублей», — рассказал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на пресс-конференции.

По его словам, самым крупным из подписанных на форуме соглашений стала договоренность «об осуществлении деятельности на территории ТОР "Свободный" между "Газпром переработка Благовещенск" и Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ) на сумму 948,35 миллиардов рублей». «Будет создано 2589 рабочих мест», — отметил Трутнев.

Соглашение о реализации на ТОР «Нефтехимический» инвестпроекта по созданию нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств по выпуску моторных топлив «Евро-5» и прочей продукции подписали КРДВ и Восточная нефтехимическая компания - на сумму свыше 650 миллиардов рублей.

Соглашение о животноводческих комплексах в ТОР «Михайловский» (Приморский край) подписано между КРДВ и ООО «ТиЭйч рус приморский» (Вьетнам) на сумму 16 миллиардов рублей. Будет создано 500 рабочих мест.