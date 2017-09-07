В Тюмени обсуждают отмену налога на электромобили

Тюменские власти обсуждают отмену транспортного налога на электро- и гибридные автомобили. Соответствующий законопроект тюменских депутатов Глеба Трубина и Артема Зайцева рассмотрели в четверг, 7 сентября, на заседании комитета облдумы по бюджету, налогам и финансам, сообщает РБК. Однако инициатива парламентариев не нашла поддержки у коллег.

Депутаты предлагали полностью освободить электромобили от транспортного налога, а гибридным машинам снизить ставку на 50% вне зависимости от мощности. Проект получил два положительных и одно отрицательное заключения.

Последнее, из правительства области, стало решающим в принятии решения.По словам Трубина, в регионе на сегодня зарегистрированы три электромобиля и около ста гибридных машин.

«В целях развития рынка электро- и гибридных автомобилей необходимы меры господдержки, к которым можно отнести налоговые льготы. Снижение ставки будет стимулировать тюменцев покупать экологически безопасный транспорт, что в свою очередь приведет к развитию инфраструктуры— отметил он. Подобные законы, по данным депутата, уже приняты в Москве и Санкт-Петербурге.



Заместитель директора департамента финансов регионального правительства Михаил Таранов пояснил, почему администрация дала отрицательное заключение на законопроект.

«Сегодня в регионе автомобили до 150 лошадиных сил освобождены от уплаты транспортного налога (цена вопроса 900 млн рублей в год). Мощность электромобилей, которые присутствуют на российском рынке, не превышает этих же 150 лошадиных сил.То есть они априори освобождены от уплаты налога, — отметил чиновник. — Если взять гибридные автомобили, то на рынке региона присутствуют такие машины: Lexus NX (стоимостью от 3 млн рублей), Lexus RX (от 4,5 млн рублей), Mercedes-Benz GL (от 5,5 млн), Porsche Cayenne Hybrid (от 6 млн рублей). Если человек может позволить себе содержать такой автомобиль, то наверняка сможет платить налоги».