Культ личности. Социологи выяснили отношение россиян к памятникам Сталину

Все больше россиян одобряют установку памятников генеральному секретарю ЦК КПСС Иосифу Сталину, передает Lenta.ru. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса «Левада-Центра».

По данным исследователей, за последние 12 лет число россиян, одобряющих появление таких монументов, выросло с 36 до 39 процентов. Тех же, кто против памятников в честь Сталина, стало меньше — 38 процентов против 53 в 2005 году.

Снизилось число тех, кто считает, что сталинские репрессии были масштабными, и им подверглось все население СССР — до 41 процента по сравнению с 53 процентами в 2007 году. 22 процента уверены, что чистки касались только политической партийной элиты, и 11 процентов убеждены, что репрессированы были только реальные враги народа.

46 процентов россиян при этом считают необходимым увековечить память жертв сталинских репрессий. Большая часть выступила за социальную поддержку жертв тех событий и за рассекречивание госархивов о них (67 процентов). 52 процента выступили за признание преследований государственным преступлением.