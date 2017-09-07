Югорские школьники получат новый учебник истории региона

Школьники Югры с осени 2018 года смогут изучать историю региона по новому учебнику, сообщает РИА Новости. Разработка обновленного учебного пособия по истории края является одной из главных задач научно-просветительского проекта "Многовековая Югра", который посвящен 825-летию со времени формирования первых государственных образований на территории округа.

Как заявил директор окружного департамента образования и молодежной политики Алексей Дренин, существующий и использующийся ныне в округе учебник по истории Югры заметно устарел.

"В настоящее время департаментом образования и молодежной политики округа формируется авторский коллектив нового учебника, который сейчас проходит окончательную стадию согласования. В сентябре, как полагаю, он будет окончательно нами утвержден, и ученые начнут работу над самим учебником. Уже в следующем, юбилейном для Югры учебном году, школьники автономного округа начнут учиться по новому пособию", — сказал Алексей Дренин.

Проект "Многовековая Югра" в конце 2016 года поддержала губернатор региона Наталья Комарова. В апреле правительством округа был принят комплексный план по реализации проекта, который включает мероприятия до декабря 2018 года.