Пенсионный фонд направит в регионы 10 млрд рублей, чтобы довести пенсии до прожиточного минимума

Председатель правления Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов заявил, что около 10 млрд рублей будет направлено в регионы для доведения пенсий до прожиточного минимума, передает Lenta.ru.

«Для 3,9 млн человек в субъектах России мы доводим пенсию до прожиточного минимума в субъекте и выплачиваем федеральную социальную доплату. Ее размер несколько снижается, и это говорит о том, что уровень благосостояния пенсионеров растет. В этом году из бюджета на эти цели будет направлено 9,97 миллиардов рублей в 69 субъектах», — сказал Дроздов на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Он также добавил, что пенсии в России вырастут на 4,5% в текущем году.