Женщинам в России могут гарантировать дистанционную или частичную занятость в период ухода за ребенком

Одним из предложений по регулированию рынка труда в России могут стать гарантии частичной или дистанционной занятости женщин в первые годы после рождения детей, сообщает «Коммерсант». Вопрос о гибкой занятости обсуждается в Минфине, Минэкономики, официально обсуждение на Восточном экономическом форуме подтвердил министр экономики Максим Орешкин, свои предложения по этому поводу в октябре представит и Минтруд.

6 сентября Максим Орешкин на круглом столе ВЭФа «Усиление роли женщин для экономического роста и развития» подтвердил, что необходимы новые меры по поддержке гибкой занятости женщин, имеющих малолетних детей, в том числе по дистанционной занятости. Кроме того, по его словам, в рамках той же программы необходимо развитие инфраструктуры по поддержке работающих женщин с маленькими детьми. По словам министра, в ряде случаев сейчас это невозможно — например, регулирование госслужбы не предполагает сейчас свободной неполной или дистанционной занятости для женщин.

Экономическое министерство в качестве одного из вариантов может предложить достаточно простое и эффективное решение — законодательные гарантии частичной или дистанционной занятости женщин в декретном отпуске и/или в период после рождения ребенка.

В настоящее время законодательство позволяет женщинам (как с ограничениями и другим членам семьи) сохранять трудовой стаж в течение отпуска по уходу за ребенком, согласно ст. 256 Трудового кодекса (ТК), за ними сохраняется рабочее место. Однако ст. 256 ТК дает лишь право для женщин в таком отпуске трудиться дистанционно или неполный рабочий день, но не обязывает работодателя предоставлять такую возможность женщинам.