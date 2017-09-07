650 детей-сирот в Югре получили новые квартиры в 2016 году

Более 650 детей-сирот в Югре с начала 2016 года получили новую квартиру, сообщает РИА Новости. Согласно данным регионального департамента социального развития, в прошлом году новое жилье было предоставлено 497 детям-сиротам.

"По итогам первого полугодия 2017 года обеспечены жилыми помещениями 174 гражданина из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", — отметили в ведомстве.

По словам директора департамента Светланы Давиденко, в округе действует девять мер поддержки несовершеннолетних этой категории — от ежемесячных выплат до единовременных пособий по окончании учебных заведений.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении в РФ Десятилетия детства. В настоящее время в Югре в связи с этим идет разработка предложений, которые будут направлены представителям общественных организаций, отстаивающим права детей.