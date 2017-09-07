16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  57,1411   EUR  68,2436  

Герман Греф: Через 10 лет мы будем рассуждать об экономике блокчейна

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что через 10 лет мы будем рассуждать об экономике блокчейна. «Это другой принцип построения всей экономики», — отметил Греф. И заявил о необходимости аккуратного регулирования криптовалют, чтобы не «задушить перспективную технологию», сообщает «РБК».

«Это нужно оценивать в том числе и как знак времени, и как то, что проигнорировать уже нельзя. Нужно ли регулировать? Нужно», — заявил Греф. По его мнению, следует применять аккуратное регулирование «с тем, чтобы не задушить в объятиях регулирования эту чрезвычайно перспективную технологию».

Также он добавил, что не следует использовать запреты, чтобы не создать «новых пузырей, которые могут скомпрометировать выдающуюся технологию».
Напомним, что в конце августа Минфин предложил запретить покупать биткоины «обычным людям».


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 17:22, просмотров: 178, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

#Хорошийфутбол - такой футбол нам нужен!

#Хорошийфутбол - такой футбол нам нужен!
​С 25 по 27 августа в Тобольске состоялся «Финал четырех» проекта #Хорошийфутбол.
Константин Шперлинг Сегодня в 15:11
1037 0
Более половины аудитории siapress.ru уверены, что Сергей Пустозеров не заслуживает уголовного наказания

Более половины аудитории siapress.ru уверены, что Сергей Пустозеров не заслуживает уголовного наказания
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 11:21
355 0
Рабочая группа в Сургуте продолжает мониторинг качества дорожных работ

Рабочая группа в Сургуте продолжает мониторинг качества дорожных работ
Их работа подходит к концу вместе с окончанием сезона ремонта
Артем Мазнев 06 сентября в 16:45
396 0
Какие самые яркие воспоминания и любимые уроки остались в памяти у сургутских депутатов ? // ФОТО

Какие самые яркие воспоминания и любимые уроки остались в памяти у сургутских депутатов ? // ФОТО
Константин Шперлинг 06 сентября в 11:28
656 1
Как часто читатели siapress.ru оставляют чаевые ?

Как часто читатели siapress.ru оставляют чаевые ?

Редакция СИА-ПРЕСС 06 сентября в 11:00
340 0
​Осенью котировки Brent продолжат двигаться в диапазоне $50-54 за баррель // АУДИО, ТЕКСТ

​Осенью котировки Brent продолжат двигаться в диапазоне $50-54 за баррель // АУДИО, ТЕКСТ
Об итогах недели и лета на фондовом рынке, экономических последствиях урагана Харви и актуальных осенних идеях на рынках акций США и России
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 05 сентября в 14:48
487 0
Теракты, как мы знаем, это по части Кирилла Серебренникова

Теракты, как мы знаем, это по части Кирилла Серебренникова
Жители Сургута прекрасно знали о том, как режут прохожих террористы в растленной Европе, но, вот, в Сургуте ничего похожего не происходит.
Юлия Латынина, Эхо Москвы 04 сентября в 18:04
1545 1
Когда закончилась Вторая мировая война?

Когда закончилась Вторая мировая война?
Отечественная война и Вторая мировая война не одно и то же.
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества 04 сентября в 14:15
721 1
Когда началась Вторая мировая война?

Когда началась Вторая мировая война?
Вторая мировая война — самая кровопролитная война в истории человечества
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества 04 сентября в 14:10
1149 9
​Зачем они делают это?

​Зачем они делают это?
Сергей Глинских о постах Вадима Шувалова в социальных сетях
Сергей Глинских 04 сентября в 12:15
1464 4
​Прекрасные пары-2. СИА-ПРЕСС составил рейтинг топ-5 самых богатых мужей сургутских чиновниц

​Прекрасные пары-2. СИА-ПРЕСС составил рейтинг топ-5 самых богатых мужей сургутских чиновниц
Константин Шперлинг 04 сентября в 11:31
2018 0
Половина читателей siapress.ru считают, что молитвенное стояние против фильма «Матильда» - это манипуляция простыми людьми ради политического пиара

Половина читателей siapress.ru считают, что молитвенное стояние против фильма «Матильда» - это манипуляция простыми людьми ради политического пиара
Редакция СИА-ПРЕСС 04 сентября в 11:00
521 0
Инвестиционные планы холдинга Finstar

Инвестиционные планы холдинга Finstar
Сегодняшняя стратегия инвестиционной компании Finstar Financial Group направлена на накопление теоретических и практических знаний в сегменте финансовых технологий
Анна Калугина 04 сентября в 10:32
556 1
Кто рано встаёт

Кто рано встаёт
Бесконтрольные очереди в сургутском отделении Пенсионного фонда на ул. Майской доводят людей до отчаяния
Анастасия Семихатских 04 сентября в 10:30
1659 2
Где мои 150 кубов?

Где мои 150 кубов?
Государство должно вам бесплатный лес. Но это неточно
Анастасия Семихатских 03 сентября в 15:30
1751 0
В первое воскресенье сентября мы отмечаем большой городской праздник – День работников нефтяной и газовой промышленности!

В первое воскресенье сентября мы отмечаем большой городской праздник – День работников нефтяной и газовой промышленности!

Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником!
Вадим Шувалов, Глава города Сургута 02 сентября в 11:30
762 0
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика