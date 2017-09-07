Герман Греф: Через 10 лет мы будем рассуждать об экономике блокчейна

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что через 10 лет мы будем рассуждать об экономике блокчейна. «Это другой принцип построения всей экономики», — отметил Греф. И заявил о необходимости аккуратного регулирования криптовалют, чтобы не «задушить перспективную технологию», сообщает «РБК».

«Это нужно оценивать в том числе и как знак времени, и как то, что проигнорировать уже нельзя. Нужно ли регулировать? Нужно», — заявил Греф. По его мнению, следует применять аккуратное регулирование «с тем, чтобы не задушить в объятиях регулирования эту чрезвычайно перспективную технологию».

Также он добавил, что не следует использовать запреты, чтобы не создать «новых пузырей, которые могут скомпрометировать выдающуюся технологию».

Напомним, что в конце августа Минфин предложил запретить покупать биткоины «обычным людям».